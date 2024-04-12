Кадошникова (Икрина) (Икрина) Варвара Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Икрин Александр Ефимов
Мать: Икрина Улитта Петрова
Бракосочетание
?.07.1823
Рождение ребёнка
02.01.1826
Дочь: Анастасия Симионова
Отец ребёнка: Кадошников Симион Александров
Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно