Кадошникова (Икрина) (Икрина) Варвара Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадошникова (Икрина) (Икрина) Варвара Александрова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Икрин Александр Ефимов

Мать: Икрина Улитта Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
?.07.1823

Муж: Кадошников Симион Александров

Рождение ребёнка
02.01.1826

Дочь: Анастасия Симионова

Отец ребёнка: Кадошников Симион Александров

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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