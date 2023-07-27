Икрина (Икрина) Улитта Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Икрина) Улитта Петрова

Икрина (Икрина) Улитта Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 15.01.1824

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Икрин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Икрин Мартын Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов

Рождение ребёнка
16.01.1803

Сын: Икрин Афанасий Александров

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Кадошникова (икрина) Варвара Александрова

Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Александр Ефимов

Смерть
После 15.01.1824
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от скорбуту
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close