Икрина (Икрина) Улитта Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 15.01.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Икрин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
16.01.1803
Сын: Икрин Афанасий Александров
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Кадошникова (икрина) Варвара Александрова
Отец ребёнка: Икрин Александр Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 15.01.1824
Причина смерти: от скорбуту