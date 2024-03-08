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Фролов Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным сельскохозяйственной переписи 1917 года - 55 лет
Иммиграция
1881
Из Рязанской области, примерно в 19 лет. Надел получил в 1892 году, примерно в 30 лет
Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Николаева Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фролов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фролова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ольга Филимоновна

Смерть
1924
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