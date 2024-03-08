Фролов Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
По данным сельскохозяйственной переписи 1917 года - 55 лет
Иммиграция
1881
Из Рязанской области, примерно в 19 лет. Надел получил в 1892 году, примерно в 30 лет
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Николаева Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фролова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Ольга Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924