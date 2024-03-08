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Фролова Ольга Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Николаева Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фролов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фролова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Андрей Данилович

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