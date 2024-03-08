Фролова Ольга Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Николаева Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фролова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Андрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно