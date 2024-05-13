Шмараева (Русакова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Шмараева) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Шмараева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Шмараева) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шмараева) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно