Шмараева (Русакова) Ирина Ивановна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Русакова) Ирина Ивановна

Место рождения

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Мощеное, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Шмараева) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Шмараева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Шмараева) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шмараева) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шмараев Петр Иванович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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