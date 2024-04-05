Gontarska (Padzik) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gontarski Stefan
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Gontarska) Rozalia
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Kuflew akt 55/1830
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Dębowska (Gontarskia) Rozalia
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Gontarska) Franciszka
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Kuflew akt 20/1833
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Majewska (Gontarska) Helena
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Kuflew akt 15/1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Jankowska (Gontarska) Franciszka
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Рождение ребёнка
1845
Сын: Gontarski Antoni
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Gontarska) Joanna
Отец ребёнка: Gontarski Stefan
Смерть
Неизвестно