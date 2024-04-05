Gontarska (Padzik) Józefa Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Gontarska (Padzik) Józefa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gontarski Stefan

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Gontarska) Rozalia

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Kuflew akt 55/1830
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Dębowska (Gontarskia) Rozalia

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Gontarska) Franciszka

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Kuflew akt 20/1833
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Majewska (Gontarska) Helena

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Kuflew akt 15/1835
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Jankowska (Gontarska) Franciszka

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Рождение ребёнка
1845

Сын: Gontarski Antoni

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Gontarska) Joanna

Отец ребёнка: Gontarski Stefan

Смерть
Неизвестно

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