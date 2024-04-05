Piórkowski Adam 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowski Adam

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1720 г.р.

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Piórkowski Józef

Мать: Piórkowski Dorota

U-3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Piórkowska Agnieszka

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Piorkowska) Anastazja

Мать ребёнка: не указана

Poland
Рождение ребёнка
30.01.1782

Сын: Piórkowski Adam

Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka

Osuchowa, Poręba/Ostrołęka
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ponichtera (Piorkowska) Marianna

Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka

Poland
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Piorkowska) Katarzyna

Мать ребёнка: не указана

Poland
Рождение ребёнка
1789

Сын: Piorkowski Jan

Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka

Poland
Рождение ребёнка
1792

Сын: Piorkowski Pawel

Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka

Poland
Смерть
1816

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