Piórkowski Adam
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Piórkowski Józef
Мать: Piórkowski Dorota
U-3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Piórkowska Agnieszka
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Piorkowska) Anastazja
Мать ребёнка: не указана
Poland
Рождение ребёнка
30.01.1782
Сын: Piórkowski Adam
Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka
Osuchowa, Poręba/Ostrołęka
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ponichtera (Piorkowska) Marianna
Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka
Poland
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Piorkowska) Katarzyna
Мать ребёнка: не указана
Poland
Рождение ребёнка
1789
Сын: Piorkowski Jan
Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka
Poland
Рождение ребёнка
1792
Сын: Piorkowski Pawel
Мать ребёнка: Piórkowska Agnieszka
Poland
Смерть
1816