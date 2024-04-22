Васильева (Каликина) Клавдия Селивоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1923
Запись №18 о бракосочетании от 18 января 1923г хлебопашца Васильева Виктора Ипполитовича 23 лет и домохозяйки Каликиной Клавдии Силифановны 22 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно