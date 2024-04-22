Васильева (Каликина) Клавдия Селивоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Каликина) Клавдия Селивоновна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1923

Муж: Васильев Виктор Ипполитович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №18 о бракосочетании от 18 января 1923г хлебопашца Васильева Виктора Ипполитовича 23 лет и домохозяйки Каликиной Клавдии Силифановны 22 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно
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