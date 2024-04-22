Васильев Виктор Ипполитович
Место рождения
Дата рождения15.04.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Крещение
15.04.1898 ст.
Восприемники: д. Козихи крестьянин Василий Петрович Безсонов и д. Верх-Чиковской девица Екатерина Титовна Болдырева.
Рождение
15.04.1898 ст.
Запись № 88 о рождении 15 апреля 1898 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян д. Верх-Чиковской Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Виктора.
Бракосочетание
18.01.1923
Запись №18 о бракосочетании от 18 января 1923г хлебопашца Васильева Виктора Ипполитовича 23 лет и домохозяйки Каликиной Клавдии Силифановны 22 лет из с. Верх-Чик.
Смерть
Неизвестно