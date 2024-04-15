Рудоменко Екатерина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти18.08.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1877 ст.
Сын: Рудоменко Епифаний Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудоменко Дмитрий Калинникович
Рождение ребёнка
14.04.1880 ст.
Сын: Рудоменко Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудоменко Дмитрий Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.1886 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
20.08.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-K?i=451&cc=3511744&cat=1008700