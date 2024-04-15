Рудоменко Екатерина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоменко Екатерина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

18.08.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1877 ст.

Сын: Рудоменко Епифаний Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудоменко Дмитрий Калинникович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.04.1880 ст.

Сын: Рудоменко Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудоменко Дмитрий Калинникович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудоменко Дмитрий Калинникович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
18.08.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
20.08.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-K?i=451&cc=3511744&cat=1008700
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