Кальм Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальм Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кальм) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кальм (Орловская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальм (Орловская) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальм (Орловская) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальм (Орловская) Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно

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