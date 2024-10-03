Страмко (Назаренко) Анна Игнатьевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Страмко (Назаренко) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Назаренко Игнатий Иоанникеевич

Мать: Назаренко Анна Яковлевна

Слободка, Чернігівська область
Восприемник
12.05.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
Кирилл Ефимович Солтан
Восприемник
17.06.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
Акулина Александровна Назаренко
Восприемник
13.03.1888 ст.
Слободка, Чернігівська область
Дарья Александровна Назаренко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Муж: Страмко Михаил Самуилович

Слободка, Чернігівська область
Восприемник
19.07.1898 ст.
Слободка, Чернігівська область
Роман Иванович Назаренко
Рождение ребёнка
?.04.1899 ст.

Сын: Страмко Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Сын: Страмко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.11.1911 ст.

Дочь: Страмко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.05.1913 ст.

Дочь: Страмко Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович

Слободка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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