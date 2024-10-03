Страмко (Назаренко) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Восприемник
12.05.1886 ст.
Кирилл Ефимович Солтан
Восприемник
17.06.1886 ст.
Акулина Александровна Назаренко
Восприемник
13.03.1888 ст.
Дарья Александровна Назаренко
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Восприемник
19.07.1898 ст.
Роман Иванович Назаренко
Рождение ребёнка
?.04.1899 ст.
Сын: Страмко Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович
Рождение ребёнка
?.11.1911 ст.
Дочь: Страмко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович
Рождение ребёнка
?.05.1913 ст.
Дочь: Страмко Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Страмко Михаил Самуилович
Смерть
Неизвестно