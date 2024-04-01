Трушникова 1, Куликова 2 Евгения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти25.08.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1860
Сын: Трушников Сергей Васильев
Отец ребёнка: Трушников Василий Иванов
Бракосочетание
07.02.1873
м. 29 ж. 36 вдова
Рождение ребёнка
08.11.1873
Рождение ребёнка
26.07.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Трушников Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1876
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
40 лет, от родов