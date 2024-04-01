Трушникова 1, Куликова 2 Евгения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова 1, Куликова 2 Евгения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

25.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1860

Сын: Трушников Сергей Васильев

Отец ребёнка: Трушников Василий Иванов

Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Куликов Николай Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

м. 29 ж. 36 вдова
Рождение ребёнка
08.11.1873

Сын: Куликов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Куликов Ермолай Николаев

Отец ребёнка: Куликов Николай Крест Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Трушников Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Василий Иванов

Смерть
25.08.1876
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
40 лет, от родов
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