Зиновий Илларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1732 14.07.1732 Деревни Давыдцова крестьянин вдовец Зиновий Ларионов Той же вотчины деревни Лукина с крестьянкой Фоминой дочерью Еремеева девкою Домниной полуторным браком
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.1732
Жена: Домна Фомина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 14.07.1732 Деревни Давыдцова крестьянин вдовец Зиновий Ларионов Той же вотчины деревни Лукина с крестьянкой Фоминой дочерью Еремеева девкою Домниной полуторным браком
Смерть
Неизвестно