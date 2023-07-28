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Зиновий Илларионов

Место рождения

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 14.07.1732 Деревни Давыдцова крестьянин вдовец Зиновий Ларионов Той же вотчины деревни Лукина с крестьянкой Фоминой дочерью Еремеева девкою Домниной полуторным браком
Место жительства
Неизвестно
Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.07.1732

Жена: Домна Фомина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 14.07.1732 Деревни Давыдцова крестьянин вдовец Зиновий Ларионов Той же вотчины деревни Лукина с крестьянкой Фоминой дочерью Еремеева девкою Домниной полуторным браком
Смерть
Неизвестно

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