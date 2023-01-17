Матвеева (Беляева) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Беляева) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Куликова Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Иванович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Место регистрации село Дулево Покровского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Матвеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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