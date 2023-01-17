Матвеева (Беляева) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Куликова Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Иванович
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Место регистрации село Дулево Покровского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1911
Сын: Матвеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно