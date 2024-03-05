Илемкова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти27.03.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.
Дочь: Илемкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фалалеева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.04.1834 ст.
Дочь: Илемкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1835 ст.
Дочь: Илемкова Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.07.1838 ст.
Дочь: Илемкова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1840 или 1839 ст.
Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1840 ст.
Причина смерти: от чахотки