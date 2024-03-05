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Илемкова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

27.03.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Илемков Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.

Дочь: Илемкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фалалеева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1834 ст.

Дочь: Илемкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1835 ст.

Дочь: Илемкова Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1838 ст.

Дочь: Илемкова Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840 или 1839 ст.

Сын: Илемков Семен Иванович

Отец ребёнка: Илемков Иван Степанович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1840 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от чахотки
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