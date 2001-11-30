Кирста (Жмуркина) Майя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти30.11.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1955
Дочь: Мордасова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Кирста Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Суетина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кирста Алексей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2001