Кирста (Жмуркина) Майя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста (Жмуркина) Майя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

30.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1955

Дочь: Мордасова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Кирста Алексей Георгиевич

Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Суетина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кирста Алексей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирста Алексей Георгиевич

Смерть
30.11.2001
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