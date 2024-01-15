Архипов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Архипов Иван Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Дарья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Архипов Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Архипова Дарья

Рождение ребёнка
1796

Сын: Архипов Елисей Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Дарья

Смерть
1822
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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