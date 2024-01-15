Архипов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Архипов Иван Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Дарья
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Архипова Дарья
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Архипова Дарья
Смерть
1822
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область