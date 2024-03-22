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Мещерская Вера Никитична
Мещерская Вера Никитична
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Древо
Место рождения
Льеж
Дата рождения
12.08.1930
Пол
Женский
Отец
Мещерский Никита Петрович
1909 г.р.
Мать
Орбан Женевьева Натали Виктуар Луиз Полин
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1930
Отец:
Мещерский Никита Петрович
Мать:
Орбан Женевьева Натали Виктуар Луиз Полин
Льеж
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