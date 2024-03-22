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Мещерская Вера Никитична

Место рождения

Льеж

Дата рождения

12.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1930

Отец: Мещерский Никита Петрович

Мать: Орбан Женевьева Натали Виктуар Луиз Полин

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