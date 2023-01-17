Чумакова Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чумаков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чумаков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Чумаков Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чумаков Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Яков Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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