Чумакова Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чумаков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чумаков Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно