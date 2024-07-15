Харченко (Белокур) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Белокур) Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Бракосочетание
08.11.1870 ст.

Муж: Харченко Максим Григорьевич

Хотень, Сумська область
Поручители: Харченко Емельян и Василий Ткаченко, Василий Аршинов и Григорий Котенко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NR-1?i... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.

Сын: Харченко Степан Максимович

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NW-Q?i=414&cc=3511744
Рождение ребёнка
10.10.1876 ст.

Сын: Харченко Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
24.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Кузьминична (Белокур) Белокур
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Дочь: Харченко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.01.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Кузьминична (Белокур) Григоренко
Восприемник
02.06.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Потаповна (Черникова) Суярова
Рождение ребёнка
22.02.1882 ст.

Дочь: (Харченко) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
13.07.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Потаповна Черникова
Восприемник
25.09.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Михайловна Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1888 ст.

Дочь: Бедлинская (Харченко) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
23.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Кузьминична (Белокур) Кушнирова
Рождение ребёнка
13.03.1892 ст.

Сын: Харченко Никифор Максимович

Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич

Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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