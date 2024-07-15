Харченко (Белокур) Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Поручители: Харченко Емельян и Василий Ткаченко, Василий Аршинов и Григорий Котенко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NR-1?i... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.
Сын: Харченко Степан Максимович
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NW-Q?i=414&cc=3511744
Рождение ребёнка
10.10.1876 ст.
Сын: Харченко Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
Восприемник
24.10.1877 ст.
Анастасия Кузьминична (Белокур) Белокур
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Дочь: Харченко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
Восприемник
10.01.1880 ст.
Татьяна Кузьминична (Белокур) Григоренко
Восприемник
02.06.1880 ст.
Мария Потаповна (Черникова) Суярова
Рождение ребёнка
22.02.1882 ст.
Дочь: (Харченко) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
Восприемник
13.07.1882 ст.
Марина Потаповна Черникова
Восприемник
25.09.1886 ст.
Харитина Михайловна Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1888 ст.
Дочь: Бедлинская (Харченко) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
Восприемник
23.08.1888 ст.
Наталия Кузьминична (Белокур) Кушнирова
Рождение ребёнка
13.03.1892 ст.
Сын: Харченко Никифор Максимович
Отец ребёнка: Харченко Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно