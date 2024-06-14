Синицын Василий Егорович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синицын Василий Егорович

Место рождения

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына (Новикова) Серафима Андреевна

Спасское, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: Царькова (Синицына) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Синицына (Новикова) Серафима Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.10.1941
1 артиллерийский дивизион 310 пушечного артиллерийского полка сержант, пропал без вести.

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