Синицын Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: Царькова (Синицына) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Синицына (Новикова) Серафима Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.10.1941
1 артиллерийский дивизион 310 пушечного артиллерийского полка сержант, пропал без вести.