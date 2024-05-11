Кранц Людвиг Максимович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кранц Людвиг Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1924

Жена: Кранц (Софроницкая) Елена Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 4. Дело 198. Книга ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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