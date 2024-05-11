Кранц Людвиг Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1924
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Смерть
Неизвестно