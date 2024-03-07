(Дороднова) Юлия Викторовна
Место рожденияСыктывкар
Дата рождения10.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1991
Сыктывкар
Образование
С 01.09.2010 по 30.07.2014
ФГБОУ ВПО СыктГУ
Высшее профессиональное образование | бакалавр юриспруденции (очно)
Образование
С 01.09.2012 по 30.06.2014
ФГБОУ ВПО СыктГУ
Незаконченное высшее образование | бакалавр психологии (очно-заочно)
Работа или профессия
С 13.05.2015
Сыктывкар
Государственная гражданская служба, начальник отдела | Роскомнадзор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старовского 38
Current address:1
Место жительства
Неизвестно