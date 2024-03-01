Гарипова (Мухаметшина) Хавана Мавлитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметшин Маулитбай
Мать: Мухаметшина Хадиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарипова) Минзира Закировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарипова) Альфрида Закировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарипова) Эльвира Закировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарипова) Винера Закировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно