Гарипова (Мухаметшина) Хавана Мавлитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипова (Мухаметшина) Хавана Мавлитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметшин Маулитбай

Мать: Мухаметшина Хадиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарипова) Минзира Закировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарипов Дамир Закирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарипова) Альфрида Закировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарипова) Эльвира Закировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарипова) Винера Закировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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