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Гурова Елена Васильевна
Гурова Елена Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1961
Пол
Женский
Отец
Гуров Василий Николаевич
1926 г.р.
Мать
Гурова (Шиманаева) Клавдия Михайловна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961
Отец:
Гуров Василий Николаевич
Мать:
Гурова Клавдия Михайловна
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