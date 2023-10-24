Гурова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961

Отец: Гуров Василий Николаевич

Мать: Гурова Клавдия Михайловна

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