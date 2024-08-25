Рудакова Устинья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Рудаков Фома Васильевич
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Рудаков Михаил Фомич
Отец ребёнка: Рудаков Фома Васильевич
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно