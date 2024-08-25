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Рудакова Устинья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Фома Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рудаков Кондратий Фомич

Отец ребёнка: Рудаков Фома Васильевич

Березник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Рудаков Михаил Фомич

Отец ребёнка: Рудаков Фома Васильевич

Березник, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
Неизвестно

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