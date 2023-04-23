Вторая Жена Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
ИКОРНИКОВО ИВ-1771 Евдокия 16 МК-1772 08.06.1772 Деревни Иевска вдовец Сергей Никитин деревни Икорникова з девкой Евдотьей Ивановой первым браком ИЕВСКОЕ
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.06.1772
Муж: Сергей Никитин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1772 08.06.1772 Деревни Иевска вдовец Сергей Никитин деревни Икорникова з девкой Евдотьей Ивановой первым браком
Смерть
Неизвестно