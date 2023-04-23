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Вторая Жена Евдокия Иванова

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИКОРНИКОВО ИВ-1771 Евдокия 16 МК-1772 08.06.1772 Деревни Иевска вдовец Сергей Никитин деревни Икорникова з девкой Евдотьей Ивановой первым браком ИЕВСКОЕ
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.06.1772

Муж: Сергей Никитин

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1772 08.06.1772 Деревни Иевска вдовец Сергей Никитин деревни Икорникова з девкой Евдотьей Ивановой первым браком
Смерть
Неизвестно

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