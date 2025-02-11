Буркалин Степан Петрович
мужской, родился 1856, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Буркалина Варвара Николаевна Китаева1865 г.р.
Дети
Буркалин Федор Степанович10.02.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1883
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Буркалин Федор Степанович
Мать ребёнка: Буркалина Варвара Николаевна Китаева
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно