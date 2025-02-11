Буркалин Степан Петрович 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Буркалин Степан Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Буркалина Варвара Николаевна Китаева1865 г.р.
Дети
Буркалин Федор Степанович10.02.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Военная служба
Неизвестно

33 пехотный полк 10 рота

Бракосочетание
16.02.1883

Жена: Буркалина Варвара Николаевна Китаева

Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Буркалин Федор Степанович

Мать ребёнка: Буркалина Варвара Николаевна Китаева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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