Тимчук Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1964
Дочь: Пенькова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Тимчук Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардашова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тимчук Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимчук Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Тимчук Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимчук Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тимчук Галина