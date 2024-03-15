Тимчук Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимчук Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1964

Дочь: Пенькова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Тимчук Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардашова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тимчук Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимчук Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Тимчук Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимчук Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тимчук Галина

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