Ульяна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Архип Анисимов1789 г.р.
Дети
Татьяна Архипова1813 г.р.
Григорий Архипов1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Анисимов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Архипова

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Архипов

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Архипова

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Архипова

Отец ребёнка: Архип Анисимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
Неизвестно

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