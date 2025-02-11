Ульяна
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Архип Анисимов1789 г.р.
Дети
Татьяна Архипова1813 г.р.
Григорий Архипов1815 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Архипова
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Архипов
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Архипова
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Архипова
Отец ребёнка: Архип Анисимов
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно