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Иноземцев Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иноземцев Павел Артемьевич

Мать: Иноземцева Мелания Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Елена Александровна

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Жена: Иноземцева (Захарова) Вера Никифоровна

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Инозенцева) Ефросиния Фёдоровна

Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иноземцев Павел Федорович

Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Инозенцева) Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Инозенцева) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна

Смерть
Неизвестно

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