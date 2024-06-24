Иноземцев Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Инозенцева) Ефросиния Фёдоровна
Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иноземцев Павел Федорович
Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Инозенцева) Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Инозенцева) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Иноземцева Елена Александровна
Смерть
Неизвестно