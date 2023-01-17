Кондрашова Акулина Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1820
Дочь: Кондрашова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван Ильич
Смерть
1848