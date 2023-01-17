Кондрашова Акулина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Акулина Семёновна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1820

Дочь: Кондрашова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кондрашов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Ильич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1848
Тула, город Тула, Тульская область
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