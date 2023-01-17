Карпова Салманида Кандратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Салманида Кандратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Карпов Гермоген Даниилович

Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Карпова Марья Данииловна

Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Карпов Андрей Даниилович

Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карпов Павел Даниилович

Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Карпова Александра Данииловна

Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Даниил Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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