Карпова Салманида Кандратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Карпов Гермоген Даниилович
Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Карпова Марья Данииловна
Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Карпова Александра Данииловна
Отец ребёнка: Карпов Даниил Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно