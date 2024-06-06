Васильев Михаил Васильевич 20.05.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Михаил Васильевич

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Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.05.1906 ст.

Дата смерти

15.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1906 ст.

Отец: Васильев Василий Васильевич

Мать: Васильева (-) Екатерина Викторовна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.90-91 (Рождение №-44м)
Крещение
21.05.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Васильевич - крестьянин из д.Новосёлки Крёстная мать: Александра Гавриловна - крестьянская девица из д.Новосёлки
Смерть
15.07.1906 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
16.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-53м)

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