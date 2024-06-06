Васильев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1906 ст.
Дата смерти15.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.90-91 (Рождение №-44м)
Крещение
21.05.1906 ст.
Крёстный отец: Михаил Васильевич - крестьянин из д.Новосёлки Крёстная мать: Александра Гавриловна - крестьянская девица из д.Новосёлки
Смерть
15.07.1906 ст.
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
16.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-53м)