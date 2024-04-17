Зверева (Нохрина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Нохрина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зверев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зверев Евсей Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Зверева Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зверев Назар Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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