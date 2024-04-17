Зверева (Нохрина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Зверева Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Зверев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно