Киселев Иосиф Казак Выс. Камышловского Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иосиф Казак Выс. Камышловского Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Киселев Семен Дмитриев

Мать: Мальцова 1?, Киселева (Петкова) Харитина Егорова

Бракосочетание
26.10.1841

Жена: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова

м. 31 вторым браком ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Буторина (Киселева) Мария Иосифова

Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Киселев Иван Иосифов

Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Андреева (Киселева) Александра Иосифова

Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова

Смерть
Неизвестно

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