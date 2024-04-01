Киселев Иосиф Казак Выс. Камышловского Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
26.10.1841
м. 31 вторым браком ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Буторина (Киселева) Мария Иосифова
Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Киселев Иван Иосифов
Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Андреева (Киселева) Александра Иосифова
Мать ребёнка: Киселева (Черенщикова) Пелагея Трофимова
Смерть
Неизвестно