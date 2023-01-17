Ложечник (Красковская) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложечник (Красковская) Агафия

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Место рождения

Орехово, Райчанская волость, Новогрудский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово, Райчанская волость, Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Жук Анастасия Демьяновна

Отец ребёнка: Ложечник Демьян

Жуки, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложечник Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безмен Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Ложечник Демьян

Жуки, Кореличский район, Гродненская область
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Вирище, Корелический район, Гродненская область, Беларусь
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