Ложечник (Красковская) Агафия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Жук Анастасия Демьяновна
Отец ребёнка: Ложечник Демьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ложечник Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безмен Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Ложечник Демьян
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Вирище, Корелический район, Гродненская область, Беларусь