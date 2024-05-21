Ануфриев Василий Ильич Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Василий Ильич

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Ануфриев Илья Авраамович

Мать: Середенко Феодосия Филлиповна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ануфриева Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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