Ануфриев Василий Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ануфриева Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно