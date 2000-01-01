Лапшин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.87

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.87

Отец: не указан

Мать: Лапшина Светлана

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