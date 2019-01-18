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Мелузов Юрий Викторович

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Место рождения

д. Лапшанга

Дата рождения

28.07.1958

Дата смерти

18.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1958

Отец: Мелузов Виктор Андреевич

Мать: Замолина Нина Михайловна

д. Лапшанга
Бракосочетание
07.09.1979

Жена: Полушкина Галина Михайловна

г. Александровск
Рождение ребёнка
01.06.1980

Сын: Мелузов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Полушкина Галина Михайловна

г. Александровск
Рождение ребёнка
30.10.1983

Дочь: Мелузова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Полушкина Галина Михайловна

г. Александровск
Смерть
18.01.2019
г. Александровск
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