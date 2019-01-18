Мелузов Юрий Викторович
Место рожденияд. Лапшанга
Дата рождения28.07.1958
Дата смерти18.01.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1958
Отец: Мелузов Виктор Андреевич
Мать: Замолина Нина Михайловна
д. Лапшанга
Бракосочетание
07.09.1979
г. Александровск
Рождение ребёнка
01.06.1980
Мать ребёнка: Полушкина Галина Михайловна
г. Александровск
Рождение ребёнка
30.10.1983
Дочь: Мелузова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Полушкина Галина Михайловна
г. Александровск
Смерть
18.01.2019
г. Александровск