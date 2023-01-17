Кротова (Логачева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротова (Логачева) Евдокия Михайловна

Кротова (Логачева) Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

27.07.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Логачев Михаил Иванович

Мать: Анисья Федотовна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
26.09.1804 ст.

Муж: Кротов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кротов Петр Федорович

Отец ребёнка: Кротов Федор Васильевич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
27.07.1848 ст.
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close