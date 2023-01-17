Кротова (Логачева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти27.07.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Логачев Михаил Иванович
Мать: Анисья Федотовна
Бракосочетание
26.09.1804 ст.
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кротов Федор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1848 ст.
Причина смерти: от горячки