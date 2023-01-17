Мордвинов Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Максим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1909

Дата смерти

30.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мордвинова Евдокия Кузьминична

Смерть
30.05.1962
Увало-Ядрино, Любинский муниципальный район, Омская область
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