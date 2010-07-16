(Калашникова) Галина Ивановна 18.05.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Калашникова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1971

Дата смерти

16.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.07.2010

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