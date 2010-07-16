(Калашникова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1971
Дата смерти16.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.07.2010