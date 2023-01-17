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Герсоний Ривка

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Место рождения

Малин, Рівненська область

Дата рождения

Между 1855 и 1860

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Рівненська область
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1890

Дочь: Брискина Рая Давидовна

Отец ребёнка: не указан

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Герсоний Исаак Давидович

Отец ребёнка: не указан

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Куперман Сара Давидовна

Отец ребёнка: не указан

Малин, Рівненська область
Смерть
1938
Киев, Киевский уезд
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