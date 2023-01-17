Герсоний Ривка
Место рождения
Дата рожденияМежду 1855 и 1860
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1890
Дочь: Брискина Рая Давидовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Куперман Сара Давидовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1938
Киев, Киевский уезд