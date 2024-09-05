Градсков Яким Ионович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Градсков Ион Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Градскова Мавра Якимовна
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Градскова Евдокия Якимовна
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Градскова Анастасия Якимовна
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Смерть
1858