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Градсков Яким Ионович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Градсков Ион Матвеевич

Мать: Градскова Ирина Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Градскова Мавра Якимовна

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Градсков Егор Якимович

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Градскова Евдокия Якимовна

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Градскова Анастасия Якимовна

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Градсков Кузьма Якимович

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Градсков Пётр Якимович

Мать ребёнка: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1858
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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