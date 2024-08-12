Шаповаленко Мария Семёновна 23.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповаленко Мария Семёновна

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Место рождения

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.01.1906

Дата смерти

30.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1906

Отец: Семён

Мать: не указана

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева (Шаповаленко) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповаленко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповаленко Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
27.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
30.01.1977
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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