Шаповаленко Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения23.01.1906
Дата смерти30.01.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1906
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Шаповаленко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповаленко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповаленко Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаповаленко Михаил Михайлович
Смерть
30.01.1977