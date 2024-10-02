Вальтер Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вальтер Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Вальтер Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вальтер Евгения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вальтер Георгий Александрович
Мать ребёнка: Вальтер Ольга Николаевна