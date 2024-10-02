Вальтер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальтер Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Вальтер Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вальтер Евгения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вальтер Георгий Александрович

Мать ребёнка: Вальтер Ольга Николаевна

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