Мелихова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: (Мелихова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Мелихов Феодор Авдеев
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно