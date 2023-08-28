Мелихова Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Феодор Авдеев

Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: (Мелихова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Мелихов Феодор Авдеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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