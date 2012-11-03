Медицинских Николай Александрович 09.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медицинских Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1949

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949

Отец: Медведевских Александр Григорьевич

Мать: Медведевских Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведевских (Иванова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведевских (Иванова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведевских (Иванова) Лидия Алексеевна

Смерть
03.11.2012

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