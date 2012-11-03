Медицинских Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1949
Дата смерти03.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведевских (Иванова) Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведевских (Иванова) Лидия Алексеевна
Смерть
03.11.2012